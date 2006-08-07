США хочуть допомогти кубинцям в демократичних перетвореннях

Сполучені Штати хочуть допомогти кубинцям в демократичних перетвореннях, проте військове вторгнення на острів Вашингтон не планує. Таку заяву зробила держсекретар США Кондоліза Райс. "Думка про те, що США готують вторгнення на Кубу через проблеми, які виникли там , є надуманою", - заявила К.Райс в інтерв`ю телеканалу NBC. "Сполучені Штати хочуть бути партнером і другом кубинському народу, коли той проходить через складний період і рухається вперед", - сказала К.Райс. "Але чого слід уникати кубинцям, так це зміни одного диктатора іншим", - підкреслила держсекретар.

Це вже не перше звернення керівника американського зовнішньополітичного відомства до жителів "острова Свободи". Раніше К.Райс заявила, що всі кубинці, які бажають демократизації, можуть розраховувати на підтримку США.

На Кубі від початку поточного тижня зберігається політична невизначеність після того, як Фідель Кастро тимчасово відійшов від справ після перенесеної операції. Кубинські офіційні особи заявляють, що Ф.Кастро швидко одужує і вже за декілька тижнів зможе повернутися до роботи.

РБК