МЗС Росії назвав заклик США звільнити Савченко тиском на суд

Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі. За її словами, "в Мінських домовленостях ні слова не говориться про Надію Савченко, і ні під один випадок описаний там її справа не підпадає".

Читайте такожСША слідом за ЄС закликали Росію негайно звільнити Савченко"Минуло 20 місяців, як її затримали в Україні і переправили до Росії. За цей час вона, як повідомляється, зазнала допитів, одиночного ув'язнення і примусових "психіатричних експертиз". Її судовий процес та утримання в неволі демонструють неповагу Росією міжнародних стандартів і її небажання дотримуватися умов Мінських угод", - говорилося в заяві держсекретаря США Джона Керрі.

Надія Савченко оголосила сухе голодування3 березня. Таким чином вона висловила протест проти затягування судового процесу - саме так вона розцінила рішення судді перенести на 9 березня її виступ з останнім словом.

Російські слідчі звинувачують українську льотчицю в причетності до загибелі в 2014 році двох російських журналістів у Луганській області. Слідство стверджує, що НадіяСавченко коректувала вогонь артилерії, під яким загинули росіяни. Сама Савченко заперечує провину. Її захист наполягає на невинуватості і стверджує, що вона потрапила в полон раніше, ніж загинули російські журналісти. Крім того, Савченко заявляє, що її вивезли на територію Росії насильно. Прокуратура вимагає для Савченко 23 років колонії, адвокати вимагають її виправдати.