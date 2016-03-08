МЗС Росії назвав заклик США звільнити Савченко тиском на суд
Офіційний представник російського міністерства закордонних справ (МЗС) Марія Захарова назвала заклик держдепартаменту США звільнити українську льотчицю Надію Савченко прямим тиском на суд.
Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі. За її словами, "в Мінських домовленостях ні слова не говориться про Надію Савченко, і ні під один випадок описаний там її справа не підпадає".
Читайте такожСША слідом за ЄС закликали Росію негайно звільнити Савченко"Минуло 20 місяців, як її затримали в Україні і переправили до Росії. За цей час вона, як повідомляється, зазнала допитів, одиночного ув'язнення і примусових "психіатричних експертиз". Її судовий процес та утримання в неволі демонструють неповагу Росією міжнародних стандартів і її небажання дотримуватися умов Мінських угод", - говорилося в заяві держсекретаря США Джона Керрі.
Надія Савченко оголосила сухе голодування3 березня. Таким чином вона висловила протест проти затягування судового процесу - саме так вона розцінила рішення судді перенести на 9 березня її виступ з останнім словом.
Російські слідчі звинувачують українську льотчицю в причетності до загибелі в 2014 році двох російських журналістів у Луганській області. Слідство стверджує, що НадіяСавченко коректувала вогонь артилерії, під яким загинули росіяни. Сама Савченко заперечує провину. Її захист наполягає на невинуватості і стверджує, що вона потрапила в полон раніше, ніж загинули російські журналісти. Крім того, Савченко заявляє, що її вивезли на територію Росії насильно. Прокуратура вимагає для Савченко 23 років колонії, адвокати вимагають її виправдати.