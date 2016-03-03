Савченко: Сподіваюся, дипломатичних здібностей Порошенка вистачить, щоб домовитися у РФ з одним "ідіотом"

Про це йдеться в її останньому слові в ході фінальних дебатів в Донецькому міському суді Ростовської області РФ.

"Я чула про досить непогані здібності Петра Олексійовича Порошенка в дипломатії. Ну що ж, я сподіваюся, що його дипломатичних здібностей вистачить на те, щоб в Росії домовитися з одним ідіотом. Адже він обіцяв моєї матері, що ще на травневі свята 2015 року я буду вдома", - сказала Савченко.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 2 березня, Савченко заявила, що може розпочати сухе голодування, якщо суд буде тягнути з винесенням вироку.

Держзвинувачення зажадало, щоб суд засудив Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Сьогодні суд відмовив Савченко в виголошення останнього слова. Після дебатів суддя закрив засідання, додавши, що процес продовжиться 9 березня.

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Українську льотчицю в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Савченко і її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили її в Росію.

В середині грудня минулого року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона в знак протесту оголосила голодування – третю з моменту її арешту влітку 2014 року.