ЗМІ: не було жодних ознак того, що Росія готується до виведення контингенту

Як зазначили у понеділок, 14 березня, два джерела в урядових колах США на умовах анонімності агентству Reuters, заява Кремля стала сюрпризом для Вашингтона, передає Deutsche Welle.

За словами джерел агентства, не було також жодних ознак того, що Росія готується до виведення контингенту. Офіційно Білий дім та Державний департамент поки не коментували ситуацію.

Водночас у комітеті переговірників від сирійської опозиції назвали можливе виведення військ Росією позитивним сигналом, проте наразі не бачать цьому підтверджень. "Я вітаю відхід росіян, якщо він реальний, а не просто маневр", - сказав Мохамад Аллуш, один з ключових представників противників режиму Башара Асада на переговорах у Женеві, цитує агентство Reuters.

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Німеччина назвала рішення Путіна шляхом до політичної трансформації у Сирії. "Якщо заява про виведення російських військ реалізується, тиск на режим Асада зросте, що нарешті призведе до серйозних переговорів щодо політичного переходу у Женеві", - заявив голова МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін наказав почати виведення основних сил РФ з Сирії з 15 березня.