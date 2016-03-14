У сирійській опозиції вітають виведення російських військ

Про це повідомив представник "Вищої комітету з переговорів сирійської опозиції" Салім аль-Муслат, передає Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на Рейтер.

"Якщо підхід до виведення військ буде серйозним, це додасть додатковий імпульс переговорам", - повідомив він.

Делегація від "Вищого комітету", зокрема, представляла сирійську опозицію на міжнародних переговорах щодо Сирії на початку лютого.

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"Якщо це серйозний крок, то це стане серйозним джерелом тиску на режим [Башара Асада], так як російська підтримка продовжувала життя режиму. Тепер стан речей суттєво зміниться", - сказав аль-Муслат.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Росії Володимир Путін наказав почати виведення основних сил РФ з Сирії з 15 березня. Путін сподівається, що початок виведення російських військ з Сирії стане хорошим стимулом для переговорного процесу політичних сил цієї країни.