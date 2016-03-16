Держдеп: Керрі в Москві обговорить ситуацію в Сирії і питання Савченко

«Мета візиту — продовжити пошук просування політичного процесу в Сирії. Очевидно, що є і інші питання для дискусії в наших двосторонніх відносинах з Росією, але головною темою дискусії стане Сирія», — сказав він на брифінгу.

За словами Кірбі, поїздка держсекретаря в Москву — «не результат рішення (про виведення ВКС з Сирії)», повідомляє Росбалт.

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Однак адмірал кілька разів повторив, що Держдеп не знає, не розуміє і не може коментувати мотиви, які спонукали главу Росії оголосити про виведення російських ВКС з Сирії. «Я не знаю. Ми не знаємо. Ми не можемо знати, які мотиви стояли за прийняттям цього рішення. Ми повинні будемо спостерігати і дивитися, коли і як це буде реалізовано», — сказав Джон Кірбі.

Вашингтон розглядає це рішення як потенційний обнадійливий і позитивний знак», що свідчить про націленість Москви на пошук політичного рішення для Сирії, але чи так це насправді, сказати «прямо зараз» неможливо, додав Кірбі.

США не впевнені, що висновок ВКС РФ означає, що Росія скорочує підтримку режиму сирійського президента Башара Асада. «Мотиви, які стоять за прийняттям цього рішення, ми, відверто, не знаємо», — знову повторив він.

Джон Кірбі розповів також, що в ході візиту Керрі в Москву, ймовірно, будуть обговорюватися питання, пов'язані з Україною і, зокрема, ситуація з Надією Савченко: «У будь-яких наших розмовах з представниками російської влади раніше обов'язково порушувалися й інші питання. Звичайно, Україна — один з них, і я очікую, що вони будуть говорити про ситуацію в Україні і зокрема про імплементацію Мінських домовленостей.

За словами спікера Держдепу, держсекретар обговорив ситуацію з Надією Савченко під час останньої розмови з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. «Немає нічого дивного, якщо про це говоритимуть в Москві», - сказав Кірбі, підкресливши, що американська сторона ще раз закликає Росію звільнити льотчицю.