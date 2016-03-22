Сили безпеки знайшли автомати Калашнікова в аеропорту Брюсселя - ЗМІ

14:53, 22 березня 2016
Світ
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Сили безпеки Бельгії знайшли автомати Калашнікова в аеропорту Брюсселя, де напередодні стався теракт.

REUTERS

Про це повідомляє RTBF з посиланням на власні джерела, пише Європейська правда.

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Як відзначає видання, зброя була знайдена в залі для вильотів аеропорту.

Нагадаємо, два вибухи, жертвами яких стали щонайменше 17 людей, близько 25 отримали поранення, прогриміли сьогодні, 22 березня, в аеропорту Брюсселя.

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