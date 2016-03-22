"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракти в Брюсселі

Про це у своєму Twitter повідомляє Israel News Flash.

"ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракти в Брюсселі, в результаті яких загинули 28 осіб і десятки поранені", - йдеться в повідомленні.

BREAKING: #ISIS claims responsibility for the #BrusselsAttacks which claimed the lives of 28 & injured dozens others pic.twitter.com/iiwnLHuBSP — Israel News Flash (@ILNewsFlash) 22 березня 2016 р.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в аеропорту Брюсселя (Бельгія) прогриміли два вибухи, жертвами яких стали щонайменше 17 людей, близько 25 отримали поранення. Пізніше вибухи сталися в метрополітені Брюсселя. Жертвами вибухів в метро, за попередніми результатами, стали 10 осіб.