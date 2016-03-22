"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракти в Брюсселі

14:03, 22 березня 2016
Світ
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Терористи "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність за теракти у бельгійській столиці.

REUTERS

Про це у своєму Twitter повідомляє Israel News Flash.

"ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракти в Брюсселі, в результаті яких загинули 28 осіб і десятки поранені", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в аеропорту Брюсселя (Бельгія) прогриміли два вибухи, жертвами яких стали щонайменше 17 людей, близько 25 отримали поранення. Пізніше вибухи сталися в метрополітені Брюсселя. Жертвами вибухів в метро, за попередніми результатами, стали 10 осіб.

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