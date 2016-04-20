Теракти в Європі можуть бути пов'язані з 11 вересня - The Independent

Про це повідомляє "Газета.ru" з посиланням на The Independent.

За інформацією видання, терористи, які здійснили атаки в Парижі та Брюсселі, а також підозрювані затримані у Великобританії минулого тижня, могли бути частиною єдиної міжнародної мережі протягом понад 15 років. Всі ці роки терористи підтримували контакт, а після початку сирійської кризи у 2011 році активізували свою діяльність.

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За даними розвідувальних органів, затриманий в Бельгії після терактів Абдерахман Амеруд у 2005 році був засуджений владою Франції за звинуваченням у причетності до вбивства в Афганістані лідера опору Ахмада Шаха Масуда. За непідтвердженою інформацією, вбивство міг організувати лідер терористичної організації «Аль-Каїда» Усама бен Ладен. Більше того, воно могло бути частиною плану з підготовки терактів 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку.

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Також видання повідомляє, що багато терористів приходили в 2000-2001 роках в одну з мечетей Лондона, де проповідував радикальний ісламський діяч Абу Катада. Серед його послідовників виявилися спільники учасників нападу на редакцію французького журналу Charlie Hebdo в січні 2015 року.

Раніше сенатори США зажадали від президента країни Барака Обами розкрити інформацію про атаки 11 вересня 2001 року, яка була засекреченою понад 10 років.