Американський експерт прокоментував можливе зняття санкцій ЄС проти Росії

Про це заявив колишній президент Freedom House Девід Крамер, передає ЛІГА.net.

"Це буде важкий бій, оскільки є країни, які не хочуть, щоб термін дії санкцій був продовжений. Треба враховувати і фактор результатів голландського референдуму. Тому Україна не повинна приймати нічого як самозрозумілий факт", - вважає Крамер.

За його словами, Україна повинна підготуватися і постійно відстоювати позицію про те, що зняття санкцій буде катастрофою.

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"Я вважаю, що зняття ЄС санкцій проти РФ буде катастрофою. Тому українцям буде дуже складно в цьому питанні", - наголосив Крамер.

При цьому він вважає, що санкцій проти РФ явно недостатньо, адже необхідно запобігти подальшим агресивним крокам Росії. "Проблема в тому, що санкції не можуть просто підтримуватися на нинішньому рівні. Ми повинні постійно посилювати санкції, якщо поведінка Росії не зміниться", - зазначив Крамер.

Раніше міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що через невиконання Мінських угод Європейський Союз повинен продовжити дію санкцій проти Росії.