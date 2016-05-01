У Вашингтоні перекинувся потяг з хімікатами
23:08, 01 травня 2016Світ
268 0
У столиці США Вашингтоні відбулася аварія товарного потягу, в результаті якої не менше 10 вагонів зійшли з рейок і перекинулися.
Аварія потягу на фоні вашингтонського Капітолію / twitter.com/faizsays
Як передає BBC, потяг перевозив рідку каустичну соду, розчин якої вилився з однієї з цистерн.
На місце аварії поблизу станції метро "Род-Айленд-Авеню" прибули пожежники і представники федеральних аварійних служб.
Читайте такожНа Хмельниччині перекинувся автобус з людьми - на ходу відлетіло колесо (фото)
Евакуація жителів з навколишніх районів поки не проводиться, про жертви не повідомляється.
Місце події розташоване приблизно в 5 кілометрах від Білого дому.
Потяг перевозив рідку каустичну соду / twitter.com/faizsays
У Вашингтоні вантажний поїзд зійшов з рейок / twitter.com/LindsayAWatts
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter