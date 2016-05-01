У Вашингтоні перекинувся потяг з хімікатами

23:08, 01 травня 2016
Світ
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У столиці США Вашингтоні відбулася аварія товарного потягу, в результаті якої не менше 10 вагонів зійшли з рейок і перекинулися.

Авария поезда на фоне вашингтонского Капитолия / twitter.com/faizsays

Як передає BBC, потяг перевозив рідку каустичну соду, розчин якої вилився з однієї з цистерн.

На місце аварії поблизу станції метро "Род-Айленд-Авеню" прибули пожежники і представники федеральних аварійних служб.

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Евакуація жителів з навколишніх районів поки не проводиться, про жертви не повідомляється.

Місце події розташоване приблизно в 5 кілометрах від Білого дому.

/ twitter.com/faizsays

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