Бойовики ІД в Іраку вбили американського військового

Про це повідомляє Reuters.

Це третій американський солдат, який загинув у прямому бойовому зіткненні з моменту початку боротьби міжнародної коаліції з "Ісламською державою".

«Це бойова втрата і, звичайно, дуже сумна новина», — сказав голова Пентагону Ештон Картер.

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За словами анонімного військового чиновника із США, убитий був морським котиком і загинув в результаті стрілянини "прямою наводкою".

За словами представника курдських збройних формувань (пешмерга), військовослужбовець був убитий в місті Тель-Аскоф приблизно в 28 км на північ від Мосула рано вранці у вівторок.

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Офіційний представник Пентагону Пітер Кук також зазначив, що інцидент стався під час нападу ісламістів на позиції курдських збройних формувань (пешмерга).