У Каннах відкривається 69-й міжнародний кінофестиваль (фото)

Як повідомляє ВВС, в основному конкурсі представлять свої фільми режисери Педро Альмодовар, Джим Джармуш, Кен Лоуч, Пол Верхувен, Жан-П'єр і Люк Дарденни і актор Шон Пенн.

Міжнародне журі в цьому році очолює австралійський режисер Джордж Міллер, автор фільмів "Божевільний Макс. Дорога люті".

Також до складу журі увійшли режисери Арно Деплешен (Франція) і Ласло Немеш (Угорщина), продюсер Катайун Шахабі (Іран), актриси Ванесса Параді (Франція), Валерія Голіно (Італія) і Кірстен Данст (США), а також актори Мадс Міккельсен (Данія) і Дональд Сазерленд (Канада).

Члени журі вже прибули на фестиваль і вчора ввечері навіть взяли участь в урочистостях напередодні однієї з найголовніших кіноподій у світі.

Відкривається Каннський фестиваль прем'єрою картини Вуді Аллена "Красиві люди" зі участю Джессі Айзенберга і Крістен Стюарт.

Особливого вшанування удостоїться культовий фільм Клода Лелуша "Чоловік і жінка", якому в цьому році виповнюється рівно 50 років - півстоліття тому він був вперше показаний на Канському фестивалі та отримав головний приз.

Фестиваль закінчиться 22 травня, коли головна нагорода - "Золота пальмова гілка" - знайде свого власника.

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Як повідомляв УНІАН, на кіноринку 69-го Каннського міжнародного кінофестивалю працюватиме Український павільйон, також пройдуть заходи, пов'язані з українським кіно.

В павільйоні буде представлений каталог "Українські фільми 2015-2016", виданий спеціально до 69-го Каннського міжнародного кінофестивалю Національним центром Олександра Довженка.

Крім того, на кіноринку в Каннах відбудуться покази українських фільмів: "Гніздо горлиці" Тараса Ткаченка, "Моя бабуся Фанні Каплан" Альони Дем'яненко і "Тепер я буду любити тебе" Романа Ширмана.

Також відбудуться ринкові покази фільму "Гетьман" Валерія Ямбурського (автор сценарію та продюсер Віктор Веретенніков) і повнометражного 3D-анімаційного фільму "Микита Кожум'яка" Манука Депояна.

10 українських режисерів фільмів короткого метру зможуть особисто представити свої роботи в секції Short Film Corner. Показ короткометражного кіно розбитий на 2 блоки, перегляд буде проходити 18 та 19 травня.

Серед іншого, 14 травня в українському павільйоні заплановано представлення кінофестивалю "Молодість".