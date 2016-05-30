Головний переговірник сирійської опозиції залишив свій пост

Про своє рішення піти з посади керівника делегації помірної сирійської опозиції на переговори з урядом Башара Асада Аллуш заявив у неділю ввечері, пише РБК з посиланням на Reuters.

Він пояснив це невдачею мирних переговорів, які повинні були привести до політичного рішення і полегшити стан мирного населення в районах, блокованих урядовою армією.

У листі, який Аллуш направив журналістам, вказується, що не вдалося зокрема домогтися звільнення тисяч полонених, захоплених прихильниками Асада під час військових дій, а також отримати згоду на мирну передачу влади без участі чинного президента Сирії.

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Учасники переговорів по сирійському врегулюванню не змогли узгодити нову дату переговорів у Женеві. Опозиція пояснила це радикальною зміною ситуації в зоні конфлікту.