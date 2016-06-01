Президент Румунії відповів на погрози Путіна

Як повідомляє Радіо Свобода, за словами Йоханніса, безпідставні погрози на адресу Бухареста лише підтверджують "правильність курсу Румунії на зміцнення безпеки союзу НАТО".

Президент Румунії вважає виправданою реакцію на дії Росії.

Читайте такожПентагон: "Реваншистська" Росія йде шляхом конфронтації і агресії

Йоханніс заявив, що протиракетна система США та НАТО ніяк не пов'язана з РФ, а позиція Москви не злякає Румунію.

27 травня, відзначає румунська преса, Путін "зайшов так далеко", що пригрозив Румунії та Польщі ймовірністю опинитися у радіусі досяжності російських ракет. У Москві вважають об'єкти ПРО, побудовані в Польщі та Румунії, загрозою безпеці Росії, незважаючи на твердження НАТО про оборонний характер протиракетного щита.