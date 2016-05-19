Литва і Румунія прагнуть посилити присутність НАТО для захисту від Росії
Президенти Литви Даля Грибаускайте та Румунії Клаус Йоганніс прагнуть ширшої присутності НАТО в їхніх країнах.
Про це глави обох держав заявили у середу, 18 травня, під час спільної прес-конференції у Вільнюсі, в рамках візиту президента Румунії до Литви, передає Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa.
"Ми розуміємо, яка ситуація склалася для Румунії у Чорному морі у зв'язку з окупацією Криму і нарощуванням там військового потенціалу (Росією - ред.). Ми маємо аналогічну ситуацію у Калінінградській області", - сказала Грибаускайте.
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Також вона додала, що обидві країни шукають можливості посилити безпеку та збільшити засоби стримування в обох регіонах.
Клаус Йоганніс, у свою чергу, закликав НАТО також докласти зусиль для посилення безпеки обох країн і для збереження балансу сил у регіоні.