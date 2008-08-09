Саакашвілі ухвалив запровадити військовий стан

Президент Грузії Михайло Саакашвілі на засіданні Національної ради безпеки оголосив про те, що ухвалив запровадити в країні військовий стан з огляду на події в Південній Осетії. (Раніше про можливість запровадження військового стану в країні вже повідомляли грузинські ЗМІ). Всі державні об`єкти, за його словами, працюватимуть в надзвичайному режимі.

"Я підписую указ про запровадження військового стану і передам його до парламенту на затвердження, оскільки Грузія перебуває в стані військової агресії з боку Росії", - заявив грузинський президент.

Він назвав події в Південній Осетії "добре спланованою військовою операцією Росії" і стверджує, що мета цієї операції - створення паніки в грузинському суспільстві.