Російські літаки атакували грузинські позиції в Абхазії

Російські військові літаки атакували східну частину Кодорської ущелини, яка розташована на межі з невизнаною республікою Абхазією і контролюється грузинською стороною. Про це повідомляють "Новини-Грузія".

Влітку 2006 року в східній частині Кодорської ущелини (західну контролює влада невизнаної республіки Абхазія) грузинська влада провели спецоперацію проти бунтівного загону "Мисливець", що розташувався там. Після цього в регіоні було розміщено "абхазький уряд у вигнанні" - прогрузинська структура, яка виборює легітимність у абхазьких сепаратистів. Сама ущелина була перейменована до Верхньої Абхазії, там було розміщено велику кількість співробітників правоохоронних органів, нагадує Лента.ру.

У Сухумі неодноразово стверджували, що Грузія концентрує в східній частині ущелини війська для нападу на невизнану республіку, і вимагали їх вивести. У Тбілісі у відповідь заявляли, що в регіоні є тільки працівники МВС, тож угоди, які забороняють вводити туди війська, не порушені.