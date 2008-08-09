Російські літаки скинули бомби на три грузинських села в Абхазії
23:23, 09 серпня 2008Світ
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Повідомлення з Кодорської ущелини
Російські літаки о 22.30 вечори суботи завдали нового удару по трьох грузинських селах Верхньої Абхазії. Про це в телефонному включенні з Кодорської ущелини в ефірі телекомпанії "Руставі-2" повідомив голова уряду Абхазької АР у вигнанні Малхаз Акишбая.
"О 22.30 над територією Верхньої Абхазії з`явилися чотири російські літаки, вони скинули бомби на територію сіл Генцвіші, Ажара і Чхалта. Жертв і потерпілих немає", - повідомив Акишбая. За його словами, триває оцінка шкоди, завданої авіанальотом.
Раніше у суботу територія Кодорського ущелини вже бомбардувалася російськими літаками.
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