Російські літаки скинули бомби на три грузинських села в Абхазії

Російські літаки о 22.30 вечори суботи завдали нового удару по трьох грузинських селах Верхньої Абхазії. Про це в телефонному включенні з Кодорської ущелини в ефірі телекомпанії "Руставі-2" повідомив голова уряду Абхазької АР у вигнанні Малхаз Акишбая.

"О 22.30 над територією Верхньої Абхазії з`явилися чотири російські літаки, вони скинули бомби на територію сіл Генцвіші, Ажара і Чхалта. Жертв і потерпілих немає", - повідомив Акишбая. За його словами, триває оцінка шкоди, завданої авіанальотом.

Раніше у суботу територія Кодорського ущелини вже бомбардувалася російськими літаками.