До Греції за останню добу прибули майже 900 мігрантів

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

За словами представника грецької влади, число прибулих до країни за останню добу досягнуло майже 900 осіб. Відомо про загибель щонайменше двох дітей, які були серед мігрантів, що намагалися перетнути Егейське море.

Грецькі прикордонники після погоні біля берегів острова Хіос заарештували двох судновласників, підозрюваних в незаконному перевезенні людей.

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Згідно з домовленостями між ЄС і Туреччиною, які вступили в силу опівночі, всі мігранти, яким буде відмовлено у притулок в Греції, депортуватимуться назад до Туреччини.

Тим часом міністр внутрішніх справ Австрії Йоганна Мікль-Ляйтнер заявила, що після закриття кордонів балканськими країнами Євросоюз повинен зайнятися зміцненням кордону між Туреччиною і Болгарією. За її словами, Європа має стати фортецею.

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Як повідомляв УНІАН, минулого року Середземним морем до Європи прибули близько 1,5 млн нелегальних мігрантів.

З початку цього року до Європу по Середземному морю прибули майже 155 тис. мігрантів та біженців, при цьому 467 людей загинули або пропали безвісті.

На сьогодні у Туреччині знаходиться 2,7 млн біженців, у Греції - близько 46 тис. біженців.