Трамп назвав Клінтон "брехухою світового рівня"

Про це Трамп заявив під час свого виступу в Нью-Йорку, передає РБК з посиланням на Associated Press.

Трамп також заявив, що Клінтон отримує вигоду із свого перебування на посаді держсекретаря США. «Вона багатіє, роблячи вас бідними», — сказав Трамп.

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У своєму виступі мільярдер також звернувся до прихильників демократа Берні Сандерса, який був основним конкурентом Клінтон, із закликом допомогти йому виправити «сфальсифіковану систему».

За твердженням Трампа, його торговельна та міграційна політика буде більш вигідна, ніж політика Клінтон, для чорношкірих і латиноамериканців — двох груп, які на останніх президентських виборах голосували переважно за демократів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Хілларі Клінтон виступила з різкою критикою свого основного суперника на виборах в президенти США Дональда Трампа, який, на її думку, "збанкротить Америку".