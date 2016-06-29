Кількість загиблих під час вибухів в аеропорті Стамбула зросла

Про це в середу, 29 червня, повідомляє Reuters.

За словами міністра юстиції Бекіра Боздага, в результаті теракту 31 людина загинула, близько 147 отримали поранення.

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У свою чергу, прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив, що кількість загиблих становить 36 осіб, безліч постраждали, відзначає Reuters. Кілька постраждалих мають серйозні поранення

Атаки скоїли троє смертників, розповів губернатор Стамбула Васип Шахін.

Влада відзначає, що більшість загиблих є громадянами Туреччини, але іноземці серед них також є.

Як повідомляв УНІАН, увечері 28 червня в Стамбулі в міжнародному аеропорту Ататюрка в результаті атаки смертників сталися два вибухи. За останніми на той момент даними, загинули 28 людей.