Аеропорт Стамбула відновив роботу - прем'єр-міністр Туреччини

Про це заявив прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йілдирим, повідомляє Daily Sabah.

"Слідчі заходи ще тривають. Але аеропорт відкритий, і повітряне сполучення повернулося в норму", - повідомив він.

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Після терактів, що сталися аеропорт скасував всі вильоти, пасажирів розселили в готелі, а літакам, що йшли на посадку дозволили приземлятися на своїй території до 21:10 GMT.

Як повідомляв УНІАН, у міжнародному терміналі аеропорту Стамбула ввечері 28 червня сталися вибухи. За останніми даними, в результаті теракту загинули понад 30 людей, ще близько 147 осіб отримали поранення.

Відповідальність за напад поки що не взяла на себе жодна терористична організація. Разом з тим, як повідомляє агентство Dogan, турецька поліція підозрює, що за вибухами стоїть «Ісламська держава».