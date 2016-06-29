Меркель: продовження санкцій проти Росії ніщо не зупиняє

Про це повідомляє РБК з посиланням на The Wall Street Journal.

Посилаючись на домовленість про припинення вогню на південному сході України, яка досі не виконана, Меркель заявила, що для продовження санкцій немає ніяких перешкод.

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«Продовження санкцій ніщо не зупиняє», — заявила Меркель. Вона зазначила, що обговорення обмежень проти Росії на саміті лідерів ЄС зайняло трохи часу.

Голова Європейської ради Дональд Туск пообіцяв, що більш широке обговорення питання про санкції і відносини Євросоюзу з Росією відбудеться в жовтні.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Європейський Союз узгодив продовження економічних санкцій проти Росії за її дії в Україні ще на півроку. Санкції попередньо продовжено ще на півроку - до 31 січня 2017 року. Це рішення має бути остаточно прийнято Радою ЄС.