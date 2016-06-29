Теракт у Стамбулі: Обама запропонував Туреччині допомогу в розслідуванні

Про це він сказав під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, пише Європейська правда з посиланням на Daily Sabah.

Обама висловив співчуття народу Туреччини після теракту в третьому за завантаженістю аеропорту Європи.

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"Під час розмови він запропонував Туреччині підтримку в розслідуванні та в ході подальших кроків щодо забезпечення безпеки в країні", - сказав речник Білого Дому Джош Ернест.

При цьому він не уточнив, чи Туреччина зверталася за допомогою до США після теракту.

Нагадаємо, внаслідок теракту в міжнародному аеропорту "Ататюрк" у турецькому Стамбулі, за останніми даними, 41 людина загинула, 239 постраждали. В МЗС України повідомили, що серед загиблих є українка, крім того, ще один громадянин України постраждав.