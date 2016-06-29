"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Стамбулі - ЗМІ

"Відомо вже, що терористична організація ІД взяла на себе відповідальність за теракт. Поліції досі не відомо, як смертникам вдалося потрапити до аеропорту зі зброєю. Зараз ведеться розслідування", - розповіла кореспондент ТСН.ua.

Також за її словами, у Туреччині триває блокування соціальних мереж і жодних коментарів з цього приводу від влади немає. У самому Стамбулі панічні настрої, адже з ночі була заборона висвітлення будь-якої інформації в ЗМІ. Люди налякані.

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"В місті існує таке прислів'я, якщо ти турист і тобі страшно, йди до аеропорту - це найбезпечніше місце і з тобою там нічого не трапиться. Тож, коли відбувся вибух у такому місці, це спричинило паніку", - додала кореспондент.

Як повідомляв УНІАН, у міжнародному терміналі аеропорту Стамбула ввечері 28 червня сталися вибухи.

За даними ЗМІ, кількість жертв теракту в аеропорту Стамбула зросла до 43. Серед загиблих – громадянка України.