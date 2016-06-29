"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Стамбулі - ЗМІ
У Стамбулі, де пролунали вибухи в аеропорту, посилено заходи безпеки, поліція перевіряє практично всіх.
"Відомо вже, що терористична організація ІД взяла на себе відповідальність за теракт. Поліції досі не відомо, як смертникам вдалося потрапити до аеропорту зі зброєю. Зараз ведеться розслідування", - розповіла кореспондент ТСН.ua.
Також за її словами, у Туреччині триває блокування соціальних мереж і жодних коментарів з цього приводу від влади немає. У самому Стамбулі панічні настрої, адже з ночі була заборона висвітлення будь-якої інформації в ЗМІ. Люди налякані.
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"В місті існує таке прислів'я, якщо ти турист і тобі страшно, йди до аеропорту - це найбезпечніше місце і з тобою там нічого не трапиться. Тож, коли відбувся вибух у такому місці, це спричинило паніку", - додала кореспондент.
Як повідомляв УНІАН, у міжнародному терміналі аеропорту Стамбула ввечері 28 червня сталися вибухи.
За даними ЗМІ, кількість жертв теракту в аеропорту Стамбула зросла до 43. Серед загиблих – громадянка України.