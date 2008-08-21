Лавров заявляє, що Росія терпляче ставилася до ролі миротворця

Вирішення питання про визнання Росією незалежності Абхазії і Південної Осетії залежить від подальших дій Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ.

Як повідомляє Газета.ру, про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ.

«СААКАШВІЛІ несе відповідальність за те, як розвиватимуться події далі», – сказав С.ЛАВРОВ, відповідаючи на запитання журналістів про визнання Абхазії і Південної Осетії.

За його словами, Росія дуже терпляче і з усією відповідальністю прагнула виконувати свої функції як посередника і миротворця. «Але якщо хто й ставив під сумнів територіальну цілісність Грузії, то це був сам СААКАШВІЛІ», – заявив С.ЛАВРОВ.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, звернення до керівництва Росії - Президентові РФ, голові Ради федерації, спікерові Держдуми - про визнання державної незалежності Республіки Південна Осетія прийнято на численному мітингу в Цхінвалі.

"Виходячи з особливого характеру відносин Південної Осетії і Росії... враховуючи спільність історичних доль народів Росії і Осетії... закликаємо Росію першою з-поміж держав світової спільноти визнати державну незалежність Республіки Південна Осетія", - наголошується у зверненні.

У своєму виступі на мітингу в Цхінвалі глава республіки Едуард КОКОЙТИ заявив, що "відповідальність за грузинську агресію в Південній Осетії несуть керівництво тих держав, хто озброював Грузію - США і Україна". Він також висловив подяку російському народу за рішучу підтримку Південної Осетії. "Солдати російської армії, які прийшли захищати Південну Осетію, наш народ, навіки залишаться в пам`яті осетин", - наголосив він.