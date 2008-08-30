Уряд Грузії анулював мандати російських миротворців

Прем`єр-міністр Грузії Володимир Гургенідзе підписав указ про анулювання миротворчого мандата російських військовослужбовців на території Південної Осетії та Абхазії. Схвалений урядом документ фактично зобов`язує Росію вивести всіх миротворців з території Грузії, тобто з Південної Осетії і Абхазії. Тбілісі хоче замінити росіян на міжнародні миротворчі сили, повідомляє AFP.

Пропозиція анулювати мандат російських миротворців була прийнята 28 серпня, нагадує Лента.ру, парламентом Грузії на засіданні, скликаному з огляду на визнання Росією незалежності Південної Осетії і Абхазії. Грузинські парламентарії також визнали обидві республіки окупованими територіями і одностайно проголосували за розрив дипломатичних відносин з Росією.