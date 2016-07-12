Brexit-2: Британський парламент обговорить повторний референдум щодо виходу країни з ЄС
Парламент Великобританії 5 вересня проведе обговорення питання про повторний референдум щодо виходу країни з Європейського Союзу.
Рішення було прийнято у зв'язку з тим, що під петицією про новий референдум за Brexit підписалися понад 4 млн британців, передає ZN.UA.
При цьому сама петиція була створена ще до референдуму і пропонує проведення нового голосування, якщо вихід з ЄС підтримає менше 60%.
Водночас Тереза Мей, яка повинна у середу обійняти посаду прем'єра Великобританії, раніше на цьому тижні ясно дала зрозуміти, що сповнена рішучості провести процес виведення країни з ЄС.
Читайте такожВідлуння Brexit для Британії: Кемерон назвав дату відставки з посади прем'єра країни
"Brexit означає вихід з ЄС. І ми зробимо так, щоб цей процес приніс нам успіх", - сказала майбутній прем'єр. "Ми дамо нашим жителям більше контролю над власною долею", - додала вона.
Раніше УНІАН повідомляв, що у Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,9% голосів.