Brexit-2: Британський парламент обговорить повторний референдум щодо виходу країни з ЄС

Рішення було прийнято у зв'язку з тим, що під петицією про новий референдум за Brexit підписалися понад 4 млн британців, передає ZN.UA.

При цьому сама петиція була створена ще до референдуму і пропонує проведення нового голосування, якщо вихід з ЄС підтримає менше 60%.

Водночас Тереза Мей, яка повинна у середу обійняти посаду прем'єра Великобританії, раніше на цьому тижні ясно дала зрозуміти, що сповнена рішучості провести процес виведення країни з ЄС.

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"Brexit означає вихід з ЄС. І ми зробимо так, щоб цей процес приніс нам успіх", - сказала майбутній прем'єр. "Ми дамо нашим жителям більше контролю над власною долею", - додала вона.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,9% голосів.