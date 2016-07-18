В Алмати невідомий відкрив стрілянину з автомата, очевидці чули крики "Аллах акбар" (відео)
09:02, 18 липня 2016Світ
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В Алмати, Казахстан, невідомий відкрив стрілянину біля одного з відділків поліції.
У Казахстані знову стрілянина / Фото Tengrinews.kz
Свідки стверджують, що чоловік з криками "Аллах акбар" стріляв з автомата.
"Чоловік у чорному вибіг, судячи з усього, з автоматом, вистрілив у бік поліції, намагався зупинити машину, але всі швидко поїхали, а потім побіг у східному напрямку", - йдеться в повідомленні.
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Крім того, наголошується, що спочатку були разові три або чотири постріли, а потім нібито черга була.
Незабаром до місця події під'їхав спецназ.
Нагадаємо, 5 червня 2016 року в Актобе стався терористичний акт, внаслідок якого загинули десятки людей. У Казахстані було введено жовтий рівень терористичної небезпеки.
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