В Алмати невідомий відкрив стрілянину з автомата, очевидці чули крики "Аллах акбар" (відео)

Свідки стверджують, що чоловік з криками "Аллах акбар" стріляв з автомата.

"Чоловік у чорному вибіг, судячи з усього, з автоматом, вистрілив у бік поліції, намагався зупинити машину, але всі швидко поїхали, а потім побіг у східному напрямку", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, наголошується, що спочатку були разові три або чотири постріли, а потім нібито черга була.

Незабаром до місця події під'їхав спецназ.

Нагадаємо, 5 червня 2016 року в Актобе стався терористичний акт, внаслідок якого загинули десятки людей. У Казахстані було введено жовтий рівень терористичної небезпеки.