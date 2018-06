В Німеччині чоловік із сокирою напав на пасажирів поїзда, є поранені

За даними поліції, близько 15 особам нанесені небезпечні для життя тілесні ушкодження, передає Deutsche Welle.

Зокрема зазначається, що пізно ввечері 18 липня невідомий чоловік напав з сокирою та ножем на пасажирів регіонального поїзда в Баварії. Як повідомляється у соцмережах, нападник поранив 21 людину.

У свою чергу, представник поліції Вюрцбурга заявив, що внаслідок нападу невідомого з сокирою постраждали не менше 15 осіб, серед них багато важкопоранених. "Був напад, поліцейська операція триває", - цитує його Reuters. Він також повідомив, що злочинець застрелений.

Ambulances and EMS in #Würzburg after the attack with an axe in a train, at least 21 injured. Pics via @huethi89pic.twitter.com/P5gJPk9yn0