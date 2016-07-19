В Німеччині чоловік із сокирою напав на пасажирів поїзда, є поранені

01:12, 19 липня 2016
Світ
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Невідомий напав на пасажирів поїзда під Вюрцбургом, що у Баварії. 

twitter.com/AbraxasSpa

За даними поліції, близько 15 особам нанесені небезпечні для життя тілесні ушкодження, передає Deutsche Welle.

Зокрема зазначається, що пізно ввечері 18 липня невідомий чоловік напав з сокирою та ножем на пасажирів регіонального поїзда в Баварії. Як повідомляється у соцмережах, нападник поранив 21 людину.

У свою чергу, представник поліції Вюрцбурга заявив, що внаслідок нападу невідомого з сокирою постраждали не менше 15 осіб, серед них багато важкопоранених. "Був напад, поліцейська операція триває", - цитує його Reuters. Він також повідомив, що злочинець застрелений.

Агенція DPA з посиланням на поліцію повідомляє, що інцидент трапився на півдні Німеччини, у районі Гейдінгсфельд.

Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Геррманн в ефірі ARD повідомив, що нападником був 17-річний афганець.

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