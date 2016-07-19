Поножовщина в поїзді на півдні Німеччини: у нападника знайшли вдома прапор ІДІЛ

Про це заявив глава МВС Баварії Йоахім Херманн, повідомляє Reuters.

Прапор знайшли під час обшуку вдома у зловмисника. Херманн додав, що двоє постраждалих під час нападу знаходяться у важкому стані.

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Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 18 липня невідомий чоловік напав з сокирою і ножем на пасажирів регіонального поїзда в Баварії.

Як повідомляється в соцмережах, нападник поранив 21 людину. Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Геррманн в ефірі ARD повідомив, що нападником був 17-річний афганець.