Абхазію і Південну Осетію визнали Сербська Країна і Гагаузія

Незалежність Абхазії і Південної Осетії визнала два територіальні утворення: Гагаузька автономія Молдови та самопроголошена республіка Сербська Країна, яка юридично відноситься до Хорватії.

Як повідомляє хорватська газета "Вечерні лист", документи про визнання грузинських територій самостійними державами підписав "голова парламенту Сербської Країни Райко Лезаїч" - член так званого уряду у вигнанні, який знаходиться в Сербії. Документи, складені російською та сербською мовами, будуть надіслані президентам Абхазії і Південної Осетії.

У Гагаузії рішення про визнання суверенітету Абхазії та Південної Осетії ухвалив парламент автономії. За це, за інформацією агентства REGNUM, проголосували 18 з 34 депутатів. Парламентарії від правлячої в Молдові Комуністичної партії голосування бойкотували.

Лента.ру