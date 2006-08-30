У Сан-Франциско водій навмисно збив 14 пішоходів

В околиці Сан-Франциско у вівторок один пішохід загинув і принаймні тринадцять постраждали в результаті навмисного наїзду водія, який у всіх випадках зникав з місця події.

Приблизно опівдні чоловік, що перебував за кермом своєї Honda SUV в одному з центральних районів міста, почав планомірно наїжджати на пішоходів. Як заявляє поліція, наїзди були навмисними, і водій здійснював їх на вулицях, тротуарах і перехрестях.

В результаті госпіталізовано тринадцять чоловік, троє з них - у критичному стані.

Водія було затримано поліцією приблизно за годину після початку наїздів. У правоохоронних органах повідомили також про участь затриманого в ДТП зі смертельними наслідками, яке сталося раніше у вівторок в сусідньому місті Фрімонт.

Як уточнює CBS, у Фрімонті водій, якого звуть Омід Попал (Omeed A. Popal), не зменшуючи швидкості, збив чоловіка, який ішов по узбіччю дороги . Як повідомили в міському управлінні поліції, від удару пішохід вилетів у поле і загинув на місці.

Після цього водій дістався до Сан-Франциско, де впродовж 20 хвилин збивав пішоходів, поки його автомобіль (за даними телекомпанії, це Honda Pilot) на одному з перехресть не заблокували поліцейські машини.

Про затриманого відомо, що він проживає у Фрімонті. Зараз його допитує поліція, слідчі також опитують членів його сім`ї.

Лента.ру