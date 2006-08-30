Американський сенатор поставив Росію у список ”ворожих режимів”

Голова сенатського комітету з міжнародних справа сенатор-республіканець Річард ЛУГАР поставив Росію разом з Іраном і Венесуелою в один ряд у списку "ворожих режимів", які використовують свої енергоресурси для тиску на сусідні країни.

Як передає РІА «Новости», з таким твердженням С.ЛУГАР виступив у вівторок на міжнародному "енергетичному саміті", що відкрився в Уест Лафайєті (штат Індіана).

"Ворожі режими від Венесуели і Ірану до Росії використовують поставки енергії як засіб для тиску на своїх сусідів", - заявив глава сенатського комітету в своїй доповіді, присвяченій характеру нових "енергетичних загроз" для національної безпеки США.

"Ми звикли думати в термінах, що стосуються ведення звичних воєн між державами, але енергія сьогодні стає переважним видом зброї для тих, хто її має", повідомив сенатор, попередивши про небезпеку "силового" використання енергетики в міжнародних відносинах.

Виступивши із закликом терміново виробити в США нову загальнонаціональну політику у сфері енергоресурсів, аби "позбутися геополітичних загроз з боку багатих на нафту режимів", сенатор попередив також про високу ціну, яку американській економіці доводиться платити за імпорт нафти з-за кордону.

Повідомивши, що на імпортні закупівлі нафти США цього року витратять 320 млрд. дол., глава сенатського комітету нагадав, що "це приблизно така ж сума, яку США витратили на війну і реконструкцію в Іраку впродовж перших трьох років цього конфлікту".

"Наше економічне здоров`я залежить від сил, які знаходяться далеко за межами нашого контролю, включаючи рішення ворожих країн", - заявив Р.ЛУГАР, нагадавши також, що США "зберігають масивну військову присутність за кордоном, частково для того, аби захистити життєво важливі для нас нафтові поставки".

"За однією з консервативних оцінок пов`язані з нафтою військові витрати США на Близькому Сході сягають 50 мільярдів доларів на рік, але у нас немає гарантій того, що навіть наші збройні сили зможуть запобігти енергетичній катастрофі", - сказав сенатор, додавши, що, продовжуючи імпортувати нафту, США "з кожним днем посилюють проблему, беручи участь у величезній передачі багатств авторитарним режимам".