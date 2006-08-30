Людей, які розмовляють білоруською, Лукашенко вважає приреченими

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО доручив міністру освіти Олександру РАДЬКОВУ за два тижні підготувати нові правила орфографії і пунктуації білоруської мови, пише видання "Газета".

За словами глави держави, останні правила приймалися ще в 1957 році, а норми мови повинні бути зрозумілі і доступні як школярам, так і вчителям і журналістам.

О.РАДЬКОВ відзначив, що зараз білоруси по-різному розуміють правила орфографії своєї рідної мови, а деякі опозиційні ЗМІ повернулися до "дореформового" правопису, аби підкреслити "самобутність мовлення".

Міністр освіти Білорусі заявив, що державну комісію з підготовки нових правил білоруської мови було створено ще в 1998 році, крім того, проект нової орфографії, що "відображає сучасний рівень розвитку рідної мови", також уже існує.

За відомостями видання, одразу ж після обрання О.ЛУКАШЕНКА президентом Білорусі проблема національної мови політизувалася. Почали закриватися білоруськомовні школи, зараз рідною мовою навчається лише 20% школярів.

"Газета" наводить слова О.ЛУКАШЕНКА: "Люди, які розмовляють білоруською, не можуть нічого робити, крім як розмовляти нею, бо білоруською не можна висловити нічого великого. Білоруська мова - бідна мова. У світі існує лише дві великих мови - російська і англійська", передає Lenta.ru.