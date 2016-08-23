Російського солдата засудили до довічного за вбивство сім'ї у Вірменії

На заключному засіданні 23 серпня суддя Арутюн Мовсесян оприлюднив вирок. Підсудний Валерій Пермяков визнаний винним за всіма пунктами звинувачення - вбивство семи членів сім'ї Аветисян (п. 5 і 8 ч.2 ст. 104), розбійних нападах (п. 3 і 4 ч. 2 ст. 175), спробі незаконного перетину кордону (ч. 1 ст. 34-329). Згідно з вердиктом суду, Валерій Пермяков засуджений до довічного позбавлення волі, передає news.am.

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Відзначимо, що на останньому засіданні заходи безпеки були посилені, збільшено кількість поліцейських. Вирок оголосили під час відсутності родичів убитих і представників правонаступників. Раніше адвокати потерпілої сторони відмовилися від подальшої участі в процесі, мотивувавши це тим, що головуючий суддя відхиляє їх клопотання і скутий у своїх рішеннях.

Судовий процес, що почався 18 грудня 2015 року, незважаючи на численні протести громадськості та представників правонаступників потерпілої сторони, проходив в гарнізонному суді на території дислокованої в Гюмрі 102-ї російської бази. Протягом всього процесу підсудний Валерій Пермяков відмовлявся давати свідчення, обмежуючись повним визнанням вини. Частина ключових свідків у суді так і не з'явилася, замість цього було оприлюднено їх показання в ході слідства. В ході судових слухань з'ясувалася цікава деталь - слідчий експеримент проводився не на місці події, а на макеті будинку Аветисянів.

На думку представника правонаступника потерпілого, правозахисника Артура Сакунця, експеримент проводилося не на належному рівні, не встановлені мотиви злочину, можливі спільники або замовники. Клопотання інших адвокатів правонаступників потерпілої сторони про цивільний позов до РФ з вимогою відшкодувати матеріальні збитки, було відхилено. На думку адвокатів, влада РФ несе відповідальність за те, що на службу до Вірменії був посланий солдат, який має проблеми з психікою, що становить потенційну небезпеку.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня 2015 року Пермяков, рядовий зі 102-ї російської військової бази в Гюмрі, самовільно залишив частину зі зброєю, вбив сімох членів вірменської родини, серед них - двох малих дітей, і спробував втекти до Туреччини.

22 січня російський військовослужбовець Валерій Пермяков, обвинувачений у вбивстві сім'ї Аветисян, в залі суду визнав себе винним у скоєнні цього злочину.

В серпні 2015 року російський військовий суд в Гюмрі засудив Пермякова до 10 років колонії суворого режиму за дезертирство і розкрадання зброї. Справа про вбивство в Гюмрі російським судом не розглядалася.