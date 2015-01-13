Російський солдат, якого затримали у Вірменії, зізнався у вбивстві сім'ї з 6 чоловік

Російський військовослужбовець, якого затримали у Вірменії за підозрою у вбивстві сім'ї з шести чоловік, зізнався у скоєнні злочину, заявив перший заступник начальника поліції Вірменії Унан Погосян, передає BBC.

За його словами, військовослужбовець 102-ї російської військової бази Валерій Пермяков зізнався у вбивстві, але мотиви злочину досі не відомі. Слідство схиляється до побутової версії.

Раніше повідомлялося, що Пермякова було затримано російськими прикордонниками при спробі перетнути вірмено-турецький кордон поблизу села Баяндур на кордоні з Туреччиною у західній частині Вірменії.

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За даними поліції, в понеділок вранці в Гюмрі, другому за величиною вірменському місті на північному заході країни, де дислокується 102-а російська військова база, з автомата були вбиті члени однієї родини, у тому числі дворічна дівчинка.

Вижити вдалося піврічній дитині, яка отримала поранення в груди і знаходиться у важкому стані в реанімації.

У розшук поліцією Вірменії за підозрою у масовому вбивстві було оголошено російського солдата строкової служби.