Російський солдат, якого затримали у Вірменії, зізнався у вбивстві сім'ї з 6 чоловік
Військовослужбовець був затриманий російськими прикордонниками при спробі перетнути вірмено-турецький кордон.
Російський військовослужбовець, якого затримали у Вірменії за підозрою у вбивстві сім'ї з шести чоловік, зізнався у скоєнні злочину, заявив перший заступник начальника поліції Вірменії Унан Погосян, передає BBC.
За його словами, військовослужбовець 102-ї російської військової бази Валерій Пермяков зізнався у вбивстві, але мотиви злочину досі не відомі. Слідство схиляється до побутової версії.
Раніше повідомлялося, що Пермякова було затримано російськими прикордонниками при спробі перетнути вірмено-турецький кордон поблизу села Баяндур на кордоні з Туреччиною у західній частині Вірменії.
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За даними поліції, в понеділок вранці в Гюмрі, другому за величиною вірменському місті на північному заході країни, де дислокується 102-а російська військова база, з автомата були вбиті члени однієї родини, у тому числі дворічна дівчинка.
Вижити вдалося піврічній дитині, яка отримала поранення в груди і знаходиться у важкому стані в реанімації.
У розшук поліцією Вірменії за підозрою у масовому вбивстві було оголошено російського солдата строкової служби.