У Москві горить ринок ”Вернісаж”

У Москві, в Ізмайлово, горить ринок "Вернісаж", повідомили РІА «Новости» в Протипожежній службі столиці.

"Сигнал про пожежу на ринку "Вернісаж" в Ізмайлово надійшов приблизно о 15.18 мск.", - повідомив співрозмовник агентства.

За його словами, горить двоповерхова будівля, з-під даху якої йде густий чорний дим. На місце викликані 20 пожежних розрахунків.

Почалася евакуація людей з ринку.

В даний час пожежа на ринку локалізована. Загальна площа горіння становить 150 квадратних метрів.

Співробітники ДАІ забезпечують під`їзд пожежних машин до будівлі, що горить. Для безперешкодного прибуття пожежних розрахунків перекрито рух автотранспорту по Ізмайловському шосе і прилеглих вулицях.

Відомостей про жертви і постраждалих поки що не надходили.

Як повідомлялося, 21 серпня на ринку "Євразія", розташованому на території Черкизівського ринку в Москві, пролунав вибух. Тоді загинуло 11 чоловік, близько 50 людей були поранені.