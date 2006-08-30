У Туреччині знову пролунав вибух
15:54, 30 серпня 2006Світ
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Поліція затримала підозрюваного
В результаті вибуху в місті Мерсін на середземноморському узбережжі Туреччини поранений один громадянин республіки.
Як передає ІТАР-ТАСС, вибух відбувся в контейнері для сміття. Вибухом пошкоджені навколишні будівлі і припарковані автомобілі.
Поліція затримала одну людину, можливо, причетну до інциденту.
Як повідомлялося, 28 серпня в курортних містах Туреччини Антальї і Мармарісі, а також Стамбулі пролунали вибухи. Поранення дістали понад чотири десятки чоловік, троє загинули.
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