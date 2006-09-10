Росія сподівається на ХАМАС

Росія сподівається, що рух ХАМАС перетвориться на мирну політичну силу, і продовжує з ним працювати, повідомив глава МЗС Росії Сергій Лавров.

"Ми сподіваємося, що ХАМАС перетвориться на політичну силу, яка працюватиме на об`єднання палестинців і просування до миру. Ми не обмежилися запрошенням лідерів ХАМАС до Москви цієї весни, ми продовжуємо роботу з ними", - сказав Лавров в інтерв`ю газеті "Время новостей".

"Відмова від якихось принципів і розворот на 180 градусів для будь-якої організації - справа непроста, але, не вдаючись в деталі, скажу, що результати будуть", - додав він.

Лавров також наголосив, що не тільки Росія, а й ООН, і багато країн, серед яких і західні, не вважають ХАМАС терористичною організацією.

"Ми до того ж активно підтримуємо ініціативу голови Палестинської національної адміністрації Махмуда Аббаса щодо формування уряду національної єдності. Єдність палестинців украй важлива для заспокоєння ситуації", - додав міністр.

Лавров також торкнувся питання про запрошення представників руху до Москви після того, як ХАМАС перемогло на січневих виборах. "Цей рух став легітимною силою, і не можна було продовжувати шепотітися по коридорах. Було б егоїстичним сказати лідерам ХАМАС: ви спочатку розверніться на 180 градусів і забезпечте нам дипломатичний успіх, а потім ми з вами розмовлятимем", - сказав глава російського МЗС.

"Ми втягуємося в міжнародні зусилля не задля того, щоб справити враження, ми щиро зацікавлені в результаті. Запрошення ХАМАС до Москви було дуже важливим для того, щоб керівництво руху відверто і не через підпільні контакти дізналося нашу позицію", - підкреслив Лавров.

РІА "Новости"