Клінтон назвала Трампа "хворим невдахою"

Про це пише Reuters.

Клінтон, колишній держсекретар США сказала, що коментарі Трампа були більш послідовними з тим, що диктатори в недемократичних країнах могли б сказати про своїх супротивників.

«Сказати, що ви не будете поважати результати виборів є прямою загрозою нашій демократії», заявила на мітингу в Університеті Північної Кароліни в Шарлотті Клінтон. «Мирна передача влади є однією з речей, яка робить Америка», – зазначила вона.

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"І подивіться, деякі люди хворі невдахи, і ми просто повинні йти далі", – додала вона.

Як повідомляв УНІАН, згідно із опитуванням телеканалу ABC news, кандидат у президенти США від демократичної партії Хілларі Клінтон випереджає свого основного суперника - республіканця Дональда Трампа на 12%.