У Ємені через авіаудари загинуло понад 30 повстанців та ув'язнених
04:22, 30 жовтня 2016Світ
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Удар було завдано по в'язниці в місті аль-Зайдія на захід від порту Ходейда.
Ілюстрація REUTERS
В Ємені в результаті авіаударів коаліції арабських країн, яку очолює Саудівська Аравія, загинули понад 30 повстанців та ув'язнених.
Про це повідомляє Украинская правда.
Удар було завдано по в'язниці в місті аль-Зайдія на захід від порту Ходейда.
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Місто знаходиться під контролем повстанців-хуситів.
ЗМІ, які їх підтримують, повідомляють, що загиблих в результаті авіаударів більше 40 осіб.
Громадянський конфлікт в Ємені триває з 2014 року. Через повстання хуситів, президент Абд-Раббу Мансур Хаді змушений був тікати зі столиці Сани.
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