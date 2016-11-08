Сирійські повстанці захопили кілька сіл під час наступу на Ракку

Про це в понеділок, 7 листопада, заявили спостерігачі та джерело в курдських збройних підрозділах, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

Наземні сили альянсу повстанців "Демократичні сили Сирії" (ДСС) просуваються за підтримки авіації міжнародної коаліції проти ІД на чолі зі США. Джерело у курдських загонах зазначило, що повстанцям вдалося звільнити кілька сіл, ісламісти для захисту використовують начинені вибухівкою автомобілі. Як наголосило джерело, поки складно сказати, скільки часу потребуватиме операція зі звільнення Ракки, битва за місто "не буде легкою".

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У Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини підтвердили, що ДСС зайняли кілька позицій бойовиків ІД, однак не можна говорити про "реальне просування".

Наступальна операція альянсу "Демократичні сили Сирії", який включає в себе курдські "Загони народної самооборони" (YPG) та арабські загони, повинна посилити тиск на "Ісламську державу", якій одночасно доводиться протистояти і наступу іракської армії на Мосул.

Нагадаємо, про початок операції "Розлючений Євфрат" заявили напередодні в місті Айн-Ісса, поки вона зосереджена головно у районах на північ від Ракки - за 50 кілометрів від бастіону ісламістів.