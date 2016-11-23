Трамп виступив проти ще одного "перезавантаження" у відносинах з Росією

Про це він сказав в інтерв'ю редакторам і журналістам The New York Times.

Обраного президента запитали, чи матиме він «перезавантаження» відносин з Росією.

"Я б не використовував цей термін після того, що сталося, ви знаєте, раніше. Я думаю - я хотів би мати змогу порозумітися з Росією, і я вважаю, що вони хотіли би порозумітися з нами. Це наш спільний інтерес", - наголосив Трамп.

При цьому він заявив, що не має упереджених позицій, але, звертаючи увагу на те, що раніше, під час виборчої кампанії, лунали закиди, що "Дональду Трампу подобається Путін, Путіну подобається Дональд Трамп", то, на його думку, "хіба не було б добре, якщо б ми дійсно порозумілися з Росією, хіба не було би добре, якщо ми разом переслідували "Ісламську державу"...".

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При цьому він заявив, що не має упереджених позицій, але, звертаючи увагу на те, що раніше, під час виборчої кампанії, лунали закиди, що "Дональду Трампу подобається Путін, Путіну подобається Дональд Трамп", то, на його думку, "хіба не було б добре, якщо б ми дійсно порозумілися з Росією, хіба не було би добре, якщо ми разом переслідували "Ісламську державу"...".

Трамп нагадав, що висловлював цю позицію перед тисячами людей під час виборчих перегонів.

"Ви знаєте, вони думали, що це погано, що я збирався порозумітися з Путіним, або те, що я сильно вірю, якщо ми зможемо порозумітися з Росією, це буде позитивною справою. Це добра справа, що ми можемо порозумітися не тільки з Росією, але що ми порозуміємося з іншими країнами", - наголосив Трамп.

Як повідомляв УНІАН, президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама сподівається, що обраний президентом США Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня, у відносинах з Росією відстоюватиме демократичні цінності та міжнародні норми та зможе за потреби протистояти Росії.