Обама сподівається, що Трамп зможе протистояти Росії

Про це Обама сказав на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель в Берліні. Трансляція велась на сайті Білого дому.

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Обама заявив, що вважає Росію важливою країною, яка є "військовою наддержавою".

"Вона має вплив у регіоні, і вона має вплив у світі. І для того, щоб нам вирішити багато великих проблем по усьому світу, - у наших інтересах співпрацювати з Росією і домагатися від неї співпраці", - сказав Обама.

За словами президента США, він намагався вибудувати конструктивні відносини з Росією, але реально усвідомлював існування істотних відмінностей у баченні світу.

"У питаннях України та у питаннях Сирії ми мали значні відмінності", - заявив Обама.

За його словами, це також стосувалося демократичних цінностей та верховенства права.

"І я сподіваюсь, що обраний президент подібним чином дотримуватиметься конструктивного підходу у пошуку тих сфер, де ми зможемо співпрацювати з Росією, де наші цінності й інтереси будуть поєднуватись, але (я сподіваюсь, що) обраний президент буде готовим протистояти Росії, коли вони будуть відхилятися від наших цінностей і міжнародних норм", - наголосив Обама.