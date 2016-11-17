Обама сподівається, що Трамп зможе протистояти Росії
Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама сподівається, що обраний президентом США Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня, у відносинах з Росією відстоюватиме демократичні цінності та міжнародні норми та зможе за потреби протистояти Росії.
Про це Обама сказав на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель в Берліні. Трансляція велась на сайті Білого дому.
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Обама заявив, що вважає Росію важливою країною, яка є "військовою наддержавою".
"Вона має вплив у регіоні, і вона має вплив у світі. І для того, щоб нам вирішити багато великих проблем по усьому світу, - у наших інтересах співпрацювати з Росією і домагатися від неї співпраці", - сказав Обама.
За словами президента США, він намагався вибудувати конструктивні відносини з Росією, але реально усвідомлював існування істотних відмінностей у баченні світу.
"У питаннях України та у питаннях Сирії ми мали значні відмінності", - заявив Обама.
За його словами, це також стосувалося демократичних цінностей та верховенства права.
"І я сподіваюсь, що обраний президент подібним чином дотримуватиметься конструктивного підходу у пошуку тих сфер, де ми зможемо співпрацювати з Росією, де наші цінності й інтереси будуть поєднуватись, але (я сподіваюсь, що) обраний президент буде готовим протистояти Росії, коли вони будуть відхилятися від наших цінностей і міжнародних норм", - наголосив Обама.