General Motors розглядає можливість банкрутства

Рада директорів компанії General Motors розглядає "всі варіанти дій" в умовах економічної кризи, включаючи банкрутство, пише у суботу американський журнал Wall Street Journal.

Не всі члени ради директорів згодні з генеральним директором Ріком Вагонером по подальшій позиції компанії, повідомило джерело видання. Цього тижня під час виступу в Конгресі Вагонер, намагаючись заручиться фінансовою підтримкою держави, сказав, що менеджмент GM вважає, що захист згідно із законом про банкрутство не є доцільним варіантом для компанії, нагадує РІА новості.

Натомість GM має намір переконати законодавців виділити фінансову допомогу. За підсумками третього кварталу GM скоротив світові продажі на 11,4%, при цьому продажі в США впали на 45%. За січень-вересень 2008 року компанія втратила 21 мільярд доларів, при цьому в листопаді її акції впали на 23% - до мінімального рівня більш ніж за 60 років. Фінансові труднощі змусили GM відмовитися від купівлі третього за величиною автоконцерну США - Chrysler і звернутися спільно з Ford і Chrysler до уряду США по фінансову допомогу. Opel у зв`язку з економічною кризою і зниженням на 25% продажів в Європі в жовтні вже звернувся до уряду Німеччини за наданням гарантій по кредитах у розмірі 500 мільйонів євро.