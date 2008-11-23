Міноборони РФ: заяви про обстріл кортежу президентів - провокація

Провокацією назвав заяви про обстріл з боку Південної Осетії кортежу президентів Грузії і ПольщіМихайла Саакашвілі і Леха Качинського представник російського військового відомства, повідомляє РІА "Новости".

За його словами, "всі заяви на цю тему - не більш, ніж провокація".

"Російські військовослужбовці, що знаходяться на території військової бази в Південній Осетії, а також на блокпостах в цій республіці, ніякого вогню, тим більше у бік грузинської території, не відкривали", - сказав представник Міноборони РФ.

Раніше в комітеті інформації і друку Південної Осетії також заявили, що ніякого обстрілу кортежу президентів Грузії і Польщі з боку республіки не було.

У міністерстві оборони Південної Осетії заявили, що в неділю з боку підрозділів збройних сил республіки вогонь у бік грузинського кордону не відкривався.