Суд у Туреччині закрив справу щодо нападу Ізраїлю на гуманітарну флотилію

Про закриття справи, яке стало наслідком угоди щодо примирення між Туреччиною та Ізраїлем, повідомив адвокат однієї з сімей жертв нападу, передає Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

У серпні 2016 року парламент Туреччини схвалив угоду щодо примирення з Ізраїлем. Згідно з угодою, ізраїльська сторона виплатить Туреччині компенсацію у розмірі 20 мільйонів доларів, а у відповідь громадяни Ізраїлю не притягатимуться до відповідальності у зв'язку з інцидентом 6-річної давнини. Крім того, угода дозволяє Туреччині здійснювати гуманітарні поставки до сектора Газа.

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Відносини між Туреччиною й Ізраїлем перервалися після того, як так звана "флотилія свободи" чи "флотилія миру" – група з шести суден із гуманітарною допомогою для палестинців, яку значною мірою спорядила Туреччина, – намагалася 31 травня 2010 року, попри попередження ізраїльської сторони, порушити встановлену Ізраїлем морську блокаду Сектору Газа, контрольовану радикальним антиізраїльським угрупованням ХАМАС.

На судна висадився ізраїльський десант, щоб зупинити їхній рух до Гази. У сутичках, які виникли на борту одного з суден Mavi Marmara, загинули 10 пропалестинських активістів-громадян Туреччини (один із них мав також громадянство США).

Ще майже 190 активістів, за турецькими даними, були травмовані внаслідок рейду. Активісти заявляли, що ізраїльтяни стріляли в них безпідставно; ізраїльські військові твердять, що саме напад активістів змусив їх до самооборони.

Дії Ізраїлю стосовно флотилії також гостро критикувала міжнародна спільнота. Натомість ізраїльське розслідування не знайшло порушень міжнародного права в діях десантників. Однак прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пізніше визнав, що в діях десантників були помилки.

Ізраїль наполягає, що блокада Гази необхідна, щоб не допустити потрапляння зброї до рук радикалів, а гуманітарну допомогу палестинцям треба доставляти через територію Ізраїлю для контролю її вмісту.