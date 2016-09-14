США та Ізраїль домовилися підписати угоду про надання рекордної військової допомоги

Про це пише Reuters.

Це стане найбільшою військовою допомогою з боку США, яку вони надавали іншій державі. Однак, вона включає і ряд поступок з боку прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху.

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Серед них - відмова Ізраїлю від пошуку додаткових коштів через Конгрес США крім щорічної суми, запланованої в новому пакеті. Також, Ізраїль отримав можливість витрачати частину отриманих від США коштів на фінансування власної оборонної промисловості замість придбання американського озброєння.

Згідно з новим договором, Ізраїль буде отримувати від $3,8 млрд на рік протягом 10 років. Згідно з чинним договором, дія якого закінчується в 2018 році, США перераховують Ізраїлю $3,1 млрд допомоги на рік.